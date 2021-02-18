Apple Watch Yedeklemeden Geri Yükleme

Apple Watch’unuzu geri yüklemeniz mi gerekiyor? Sahip olduğunuz Apple Watch’u daha yeni bir modele yükselttiniz mi? Belki de yanlışlıkla yeni bir aygıt olarak ayarladınız ve eski Apple Watch’unuzdaki tüm verileri mi istiyorsunuz? Öyleyse, Apple Watch’unuzu önceki bir Apple Watch yedeklemesinden nasıl geri yükleme yapacağınızı öğrenmek ilginizi çekebilir.

Apple Watch’u Geri Yükleme

Apple Watch’unuzu önceden kurduktan sonra önceki bir yedeklemeden manuel olarak geri yükleyemezsiniz. Bu nedenle, Apple Watch’unuzun eşlemesini kaldırmanız ve baştan kurmanız gerekir. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir. Geri yükleme için yapacağınız adımlar şu şekildedir;

Eşlik eden iPhone’da Apple Watch uygulamasını başlatın.

Bu sizi uygulamanın “Saatim” bölümüne götürmelidir. Burada, ekranın sol üst köşesinde bulunan “Tüm Saatler” e dokunun.

Ardından, kullanmakta olduğunuz Apple Watch’u seçin ve yanındaki “i” simgesine dokunun.

Bu menüde “Apple Watch’un Eşleştirmesini Kaldır” seçeneğini seçin.

Şimdi Apple Kimliği parolanızı yazmanız istenecek. Ayrıntıları girin ve işlemi başlatmak için “Eşleşmeyi Kaldır” seçeneğine dokunun. Tamamlanması bir veya iki dakika sürebilir.

Şimdi, Apple Watch uygulamasında aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Eşleştirdiğiniz Apple Watch’u eşleştirmek için “Eşleştirmeyi Başlat” a dokunun.

Ardından, yeni bir Apple Watch olarak kurmak yerine, kullanmak istediğiniz önceki yedeklemeyi seçin ve “Devam Et” seçeneğine dokunun.

Bu noktada gitmekte iyisin. Apple Watch’unuzu tüm eski verilerinizle kurmak birkaç dakika sürecektir.

Bu yöntem dışında, bir Apple Watch önceki bir yedeklemeden geri yüklemenin başka yolu yoktur. Bu nedenle, bir noktada farklı bir yedekleme verisi kullanmak isterseniz, Apple Watch’unuzun eşlemesini kaldırmanız ve yukarıdaki adımları tekrar izleyerek tüm süreci yeniden yapmanız gerekir.