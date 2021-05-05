Attrib Komutu İle Gizli Dosya Gösterme

Attrib komutu ile flash bellek gizlenen dosyaları gösterme Windows 10 için nasıl yapılır? Bilgisayarlar günümüzde hayatı daha da kolaylaştıran cihazlardır. Ancak gizli dosyaları gösterme gibi bazı ayarların nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından bilinemez. Bunun temel nedeni olarak kişilerin bilgisayar ile yeni tanışması verilebilir.

Kişilerin gizli dosyalara erişmek istemesinin farklı nedenleri vardır. Ancak en sık karşılaşılan sebep virüslerdir. Bilgisayar virüsleri bilindiği üzere orijinal dosyaları gizleyerek, onu kopyalar. Anti-virüs programları ile silinmesi durumunda kişiler çoğu zaman dosyasının silindiğini düşünür.

Lâkin dosyaları gizliden çıkarmak, kişilere kısa yoldan çözüm sağlar. Peki, bunun için ne yapılmalıdır?

Bilgisayardan Gizli Dosyaları Gösterme Nasıl Yapılır?

HDD görünmeyen dosyaları gösterme yapmak oldukça kolaydır. Bunun için tek yapmanız gereken, aşağıdaki maddeleri tek tek uygulamadır;

Denetim masasını açın. Dosya gezgini ve seçeneklerine tıklayın. Görünümü açın. Gizli dosya, klasörler ve sürücüleri göster üzerine tıklayın. Aşağı kaydırarak korunan işletim sistemi dosyalarını gizle kutusundaki işareti kaldırın.

Eğer dosyanız bilgisayarın C sürücüsünde ise bu işlem oldukça kolaydır. Ancak flash bellekte veya D sürücüsünde ise komut sistemini kullanmanız gerekir.

Attrib Komutu İle Dosyalar Nasıl Görüntülenir?

Attrib komutu denilince birçok kişinin aklına soru işareti oluşur. Bunun temel nedeni, kişilerin bilmediği bir işlemi yapmak istememesidir. Ancak burada endişelenmeniz gereken bir şey bulunmaz. Zira virüs dosyalarını görünür yapmak için kullanılır. Eğer aşağıdaki işlemleri takip ederseniz, kısa sürede çözüm bulabilirsiniz;

Bilgisayarın sağ alt köşesindeki arama kısmına CMD yazın ve aratın. Siyah ekran geldiğinde attrib *.* -h –s /s /d ya da attrib –s -h –r /s /d komutlarını yazın. Attrib yazısının önüne de HDD’nin ya da flash diskin sürücüsünü yazın. Örnek olarak: F:\ attrib *.* -h –s /s /d Enter tuşuna basın.

Eğer kodu doğru yazmışsanız, dosya anında görünür hale gelir. Ardından dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Ayrıca dosyalar görünür halde iken bir virüs taraması yapmak da tavsiye edilir. Böylece bilgileriniz zararlı yazılımlardan korunabilir.