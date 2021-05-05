Teknoloji Blogu

Nasıl Yapılır

Attrib Komutu İle Gizli Dosya Gösterme

tarafından Gamze
0

Attrib komutu ile flash bellek gizlenen dosyaları gösterme Windows 10 için nasıl yapılır? Bilgisayarlar günümüzde hayatı daha da kolaylaştıran cihazlardır. Ancak gizli dosyaları gösterme gibi bazı ayarların nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından bilinemez. Bunun temel nedeni olarak kişilerin bilgisayar ile yeni tanışması verilebilir.

Kişilerin gizli dosyalara erişmek istemesinin farklı nedenleri vardır. Ancak en sık karşılaşılan sebep virüslerdir. Bilgisayar virüsleri bilindiği üzere orijinal dosyaları gizleyerek, onu kopyalar. Anti-virüs programları ile silinmesi durumunda kişiler çoğu zaman dosyasının silindiğini düşünür.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Windows 10 Format Atma USB İle Nasıl Yapılır?

Excel Dosyasını PDF Yapma (3 Dakikada Çevir!)

Lâkin dosyaları gizliden çıkarmak, kişilere kısa yoldan çözüm sağlar. Peki, bunun için ne yapılmalıdır?

İçerik gizle
1 Bilgisayardan Gizli Dosyaları Gösterme Nasıl Yapılır?
2 Attrib Komutu İle Dosyalar Nasıl Görüntülenir?
2.1 Related posts:

Bilgisayardan Gizli Dosyaları Gösterme Nasıl Yapılır?

HDD görünmeyen dosyaları gösterme yapmak oldukça kolaydır. Bunun için tek yapmanız gereken, aşağıdaki maddeleri tek tek uygulamadır;

  1. Denetim masasını açın.
  2. Dosya gezgini ve seçeneklerine tıklayın.
  3. Görünümü açın.
  4. Gizli dosya, klasörler ve sürücüleri göster üzerine tıklayın.
  5. Aşağı kaydırarak korunan işletim sistemi dosyalarını gizle kutusundaki işareti kaldırın.

Eğer dosyanız bilgisayarın C sürücüsünde ise bu işlem oldukça kolaydır. Ancak flash bellekte veya D sürücüsünde ise komut sistemini kullanmanız gerekir.

Attrib Komutu İle Dosyalar Nasıl Görüntülenir?

Attrib komutu denilince birçok kişinin aklına soru işareti oluşur. Bunun temel nedeni, kişilerin bilmediği bir işlemi yapmak istememesidir. Ancak burada endişelenmeniz gereken bir şey bulunmaz. Zira virüs dosyalarını görünür yapmak için kullanılır. Eğer aşağıdaki işlemleri takip ederseniz, kısa sürede çözüm bulabilirsiniz;

  1. Bilgisayarın sağ alt köşesindeki arama kısmına CMD yazın ve aratın.
  2. Siyah ekran geldiğinde attrib *.* -h –s /s /d ya da attrib –s -h –r /s /d komutlarını yazın. Attrib yazısının önüne de HDD’nin ya da flash diskin sürücüsünü yazın. Örnek olarak: F:\ attrib *.* -h –s /s /d
  3. Enter tuşuna basın.

Eğer kodu doğru yazmışsanız, dosya anında görünür hale gelir. Ardından dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Ayrıca dosyalar görünür halde iken bir virüs taraması yapmak da tavsiye edilir. Böylece bilgileriniz zararlı yazılımlardan korunabilir.

Related posts:

  1. Mac’de Google Chrome CMD+Q Kombinasyonunu Değiştirme
  2. Instagram’a Nasıl Reklam Verilir?
  3. E-Devlet Üzerinden Yurda Giriş Çıkış Belgesi Almak
  4. Windows 10 Emoji Nasıl Kullanılır?
Gamze
    Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Daha fazla mesaj

    Windows 10 Format Atma USB İle Nasıl Yapılır?

    Excel Dosyasını PDF Yapma (3 Dakikada Çevir!)

    Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

    1 44

    Teknofeed.COM'dan ayrılıyorsunuz

    Bu bağlantı sizi Teknofeed.COM dışındaki bir adrese yönlendiriyor. Sitemizde vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Şikayet ve istekleriniz için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

    Yönlendiriliyorsunuz

    Devam etmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın veya İptal Et