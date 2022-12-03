Demon Slayer 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak, Demon Slayer 4. Sezon 1. Bölüm Fragmanı ve daha fazlası bu yazıda. Şimdi hep birlikte detaylara geçelim.

İblis Keser olarak ta bilinen Demon Slayer, Dünyada en çok izleyici kitlesi olan animelerden birisidir. Şimdiye kadar 3 sezon yayınlanan animenin 4. Sezonu merak konusu olmuş ve Demon Slayer 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak, Demon Slayer 4. Sezon Fragman gibi konular merak konusu olmuştur.

Bugünkü yazımızda ise konu hakkında detaylı bir araştırma yaparak merakınızı gidermeye çalışacağız.

Demon Slayer

Ülkemizde İblis Keser olarak bilinen Demon Slayer 2016 yılında manga serisi olarak hayatımıza girmiştir. Daha sonra 2019 yılından itibaren ise anime olarak yayınlanmaya başlamıştır. Demon Slayer 1. ve 2. Sezonunda manga ciltlerindeki konulara göre yayınlanmış, daha sonra ise 2022 yılında 3. Sezonu ile karşımıza çıkmıştır.

Demon Slayer 4. Sezon Konusu

Geçmiş 3 sezona baktığımız zaman; Antik çağlardan beri ormanların gizlenmiş insan yiyen şeytanlarla dolu olduğu efsanesi süregelmiştir. Bu efsaneler yüzünden kasaba halkı geceleri asla dışarıya çıkmamaktadır. Efsaneye göre bir iblis avcısı geceleri ortaya çıkmakta ve bu kana susamış şeytanları avlamaktadır. Genç Tanjirou için bu efsane yakında gerçeğe dönüşecektir. Tanjirou, babasının ölümünden sonra ailesine bakmaya başlamıştır. Yaşamları bu trajediyle sarsılsa da mutluluğu bulmuşlardır. Ancak bu mutluluk Tanjirou’nun ailesinin katledildiği ve kurtulan tek kız kardeşi Nezuko bir iblise dönüştüğünde bozulur. Ancak Nezuko yine de insani duygular ve düşünce belirtileri göstermektedir. Tüm bunlar Tanjirou’yu şeytanlarla savaşmaya iter ve kız kardeşini yeniden insana dönüştürme arayışına sokar.

Kaynak: Wikipedia

Olaylar bundan sonra bu konuya bağlı kalarak gelişir ve 3. Sezon boyunca devam eder. Demon Slayer 4 Sezon Konusu için de benzer şekilde devam edecektir diye tahmin ediyoruz.

Demon Slayer 4. Ne Zaman Çıkacak

3 sezonu geride bırakan Demon Slayer 4. Sezon merak konusu olmuştur. Animenin yapımcısı veya yönetmeni tarafından net bir açıklama yapılmamıştır. Kendisine yöneltilen sorulara hep kaçamak cevaplar vermiştir.

Yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Demon Slayer 4. Sezon Ne Zaman sorusuna keskin bir cevap alabilmiş değiliz. 2023 yılında 4. Sezondan önce 3. Sezonun devamı niteliğinde yeni bölümlerin geleceği konuşulmaktadır. 4 sezonun 2024 sonbaharında veya 2025 yılbaşından sonra yayınlanacağı söylenmektedir.

Demon Slayer 4. Sezon Fragmanı

En çok ananlar listesinde yer alan Demon Slayer 4. Sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Resmi duyuru sonrası bizde makalemize ekleyeceğiz.

Demon Slayer 4. Sezon 1. Bölüm Fragman İzle

Demon Slayer 4. Sezon 1. Bölüm İzle arayışında olan okuyucularımız için maalesef güzel haberler veremeyeceğiz. Bizde sizler gibi merakla yayınlanacağı tarihi beklemekteyiz.

Demon Slayer 4. Sezon Çıktı Mı? Demon slayer 4. sezon çıkmadı, ayrıca ne zaman çıkacağına dair bir tarih açıklanmamıştır.

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