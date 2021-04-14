Google Sıralama Takibi Yapma Siteleri - Teknofeed.COM

Google sıralama takibi yapma siteleri, sitelerinin ne durumda olduğunu merak eden kişiler tarafından araştırılan ve oldukça ilgi çeken konulardan birisi olmaktadır.

Genel olarak ücretli bir şekilde kullanıma olanak sağlayan bu sitelerin ücretsiz olarak kullanılabileceği farklı versiyonları da bulunmaktadır. Elbette belli özellikleri daha az olabilse de çoğunlukla ihtiyacı karşılayacak nitelikte seçeneklerden söz etmek mümkündür. Google sıra bulucu şeklinde de bilinen bu siteler sayesinde belli bir konumda belli anahtar kelimelerin aramasıyla hangi öncelikte sitenin görüntülendiğini görmek mümkün hale gelmektedir. Sitelerin durumunu değerlendirmek isteyen kişiler için yazımızın devamında en iyi ücretsiz seçenekleri anlatıyor olacağız.

Türkçe Google Sıra Bulucu

Türkçe Google sıra bulucu arayan pek çok kişi bulunmaktadır. Yabancı dille işlemler sağlamak anlama açısından güçlük yaratabildiğinden Türkçe hizmet sağlayan alternatiflerden yararlanmak istenebilmektedir. Bu bağlamda hangi alternatiflerin bulunduğu, bunlardan nasıl hizmet alınabileceği merak edilmektedir. Türkçe bir şekilde hizmet alabilmeyi sağlayan en iyi google sıra bulucu alternatifleri şöyle sıralanabilir:

Moradam: SEO çalışmaları da sağlayan bir ajans olarak hizmet veren bu sitenin google sıra bulucu olarak kullanılabilmesi mümkündür.

olarak kullanılabilmesi mümkündür. Fixerkit: Hem ücretli hem de ücretsiz paketleri yer alan internet sitesinin ücretsiz seçeneğinde bir internet sitesi için 10 kelimeye denk gelecek kadar düzenli takip olanağı yer almaktadır.

IHS sıra bulucu: Ücretsiz bir sıra bulucu hizmeti almak isteyen kişiler için en uygun sitelerden bir tanesidir. Oldukça basit bir kullanımı olan bu seçenekte düzenli olarak takip sağlanamamaktadır.

Arama Motoru Sıralama

Arama motoru sıralama Google ve farklı arama motorları üzerinden ne ölçüde siteye bakıldığını görmek açısından öğrenilmek istenen bir durumdur. Algoritmalar hakkında fikir edinebilmek siteyi daha verimli yönetebilmeyi sağlamaktadır. Bu açıdan doğru SEO çalışmaları gerçekleştirmek, reklamları düzenli ayarlamak önem taşımaktadır. Doğru çalışmalar ile sitenin öne çıkarılması çok daha kolay hale gelmektedir.

Bu açıdan kişilerin mevcut konumunu belirlemesi ve buna uygun hareket etmesi önemlidir. İçerik açısından ilgi çekici, bol anahtar kelimeli ve uzun metinler oluşturmaya özen göstermelidir. Bu açıdan arama motoru sıralama son derece verimli bir araştırma biçimidir.

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