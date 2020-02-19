Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır? - Teknofeed.COM

Instagram, günümüzde genç-yaşlı birçok insan tarafından kullanılan en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Kullanıcılar arasında video ve görsel içerik paylaşımları ağırlık olarak iletişim kurulabilmesine imkan sağlar. Bunun dışında kısaca DM olarak bilinen Direct Message özelliği ile de insanların mesajlaşabilmesini sağlamaktadır. Direct Message özelliğini kullanan birçok kişi son zamanlarda gelen güncellemeden son derece mutsuzdur. Çünkü Instagram son getirdiğini güncellemede mesajlaşan kişilerin son görülmelerinin gözükebilmesi gibi bir özellik getirmiştir. Bu özellik sayesinde sohbet ettiğiniz kişinin çevrimiçi olup olmadığını ya da en son ne zaman giriş yaptığını görebiliyorsunuz. Direct Message özelliğini kullanan birçok kişi bu özellikten rahatsız olmuş ve bunun nasıl kapatılacağını öğrenebilmek için internet üzerinden aramalar yapmışlardır. Bu makalemizde Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır? sorusunun cevabını anlatacağız.

Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır? (Cep Telefonu)

Son görülme özelliği oldukça basit bir yöntemle pasif duruma getirilebiliyor.

Öncelikle cep telefonunuzdan Instagram uygulaması na giriniz.

na giriniz. Profil fotoğrafı nıza tıklayınız. Profilinize girince sağ kısımda açılan üç çizgi işareti ne tıklayınız.

nıza tıklayınız. Profilinize girince sağ kısımda açılan ne tıklayınız. En altta bulunan Ayarlar menüsüne giriniz.

menüsüne giriniz. Açılan sayfayı aşağıya kaydırınız. Gizlilik ve Güvenlik sekmesinin altında yer alan Hareket Durumu yazısına tıklayınız.

sekmesinin altında yer alan yazısına tıklayınız. Hareket Durumunu Göster seçeneğini pasif duruma getiriniz.

seçeneğini pasif duruma getiriniz. Bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirirseniz, son görülme özelliğinizi devre dışı bırakmış olacaksınız.

İnstagram Son Görülme Özelliği Nasıl Kapatılır? (Bilgisayar)

İnternet tarayıcınız üzerinden Instagram web sitesine giriniz.

Profil fotoğrafı nıza tıklayınız. Açılan sayfada Profili Düzenle seçeneğinin yanında yer alan Ayarlar simgesi ne tıklayınız. Açılan menüden Gizlilik ve Güvenlik butonuna tıklayarak devam ediniz.

nıza tıklayınız. Açılan sayfada Profili Düzenle seçeneğinin yanında yer alan ne tıklayınız. Açılan menüden butonuna tıklayarak devam ediniz. Açılacak olan sayfada direkt olarak karşınıza Hareket Durumunu Göster seçeneği çıkacak, bu seçeneği pasif duruma getiriniz.

Eğer bu özelliği devre dışı bırakırsanız, tıpkı WhatsApp uygulamasında olduğu gibi sizde konuştuğunuz kişinin son görülmesini ve çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz.

UYARI: Instagram çok popüler bir uygulama olduğu için sürekli güncelleme gelmektedir. Güncelleme sonrası bazı ögelerin yerleri değişmektedir. Böyle bir durumda işlemi yaparken zorlanabilirsiniz. Bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz.