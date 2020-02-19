Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır? - Teknofeed.COM

Instagram, günümüzde genç-yaşlı birçok insan tarafından kullanılan en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Kullanıcılar arasında video ve görsel içerik paylaşımları ağırlık olarak iletişim kurulabilmesine imkan sağlar. Bunun dışında kısaca DM olarak bilinen Direct Message özelliği ile de insanların mesajlaşabilmesini sağlamaktadır. Direct Message özelliğini kullanan birçok kişi son zamanlarda gelen güncellemeden son derece mutsuzdur. Çünkü Instagram son getirdiğini güncellemede mesajlaşan kişilerin son görülmelerinin gözükebilmesi gibi bir özellik getirmiştir. Bu özellik sayesinde sohbet ettiğiniz kişinin çevrimiçi olup olmadığını ya da en son ne zaman giriş yaptığını görebiliyorsunuz. Direct Message özelliğini kullanan birçok kişi bu özellikten rahatsız olmuş ve bunun nasıl kapatılacağını öğrenebilmek için internet üzerinden aramalar yapmışlardır. Bu makalemizde Instagram Son Görülme Nasıl Kapatılır? sorusunun cevabını anlatacağız.
Son görülme özelliği oldukça basit bir yöntemle pasif duruma getirilebiliyor.
Eğer bu özelliği devre dışı bırakırsanız, tıpkı WhatsApp uygulamasında olduğu gibi sizde konuştuğunuz kişinin son görülmesini ve çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz.
UYARI: Instagram çok popüler bir uygulama olduğu için sürekli güncelleme gelmektedir. Güncelleme sonrası bazı ögelerin yerleri değişmektedir. Böyle bir durumda işlemi yaparken zorlanabilirsiniz. Bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz.