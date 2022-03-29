Kablosuz ağ kanalı değiştirme ihtiyacı duymamızın en önemli sebebi, kötü bir internet hızımızın olmasıdır. Zaman zaman wifi ağında çok düşük internet hızlarını maruz kalmaktayız. Bununda en önemli sebepleri:

Evinize veya ofisinize gelen internet hattındaki kötü bir bağlantı sebep olabileceği gibi kablosuz ağ kanalı seçiminiz de sebep olabilmektedir.

Bu yazımızda sizlere ağ kanalınızı basitçe nasıl değiştireceğinizi anlatacağınız. Yazımızda geçen işlem adımlarını hemen hemen tüm modemlerde aynı şekilde takip ederek yapabilirsiniz.

Kablosuz ağ kanalı değiştirme sebepleri

Az önce de bahsettiğimiz gibi, wifi internet hızımızın kötü olması en önemli sebebidir. Kablosuz ağ kanalı değiştirmeden önce kullanıcılardan gelen bazı şikayetler şu şekilde:

Wifi sinyalim çok kötü, modemi değiştirmekten başka çare varmı?

İnternetim çok yavaş, kanal değişimi işe yarar mı?

Boş kanal bulmakta zorlanıyorum, hangi kanalı seçsem yoğun kullanılıyor.

Wifi kanal değiştirme nasıl yapabilirim?

İnternet kopma sorunu yaşıyorum, kanal değişimi işe yarar mı?

Şeklinde bir çok internet kullanıcısı sorularına çözüm aramaktadır. Boş veya fazla kullanıcısı olmayan bir wifi kanalı yakalayabilirseniz bu sorunlardan tamamen kurtulabilirsiniz.

Şimdi bir alt başlıkta bu işlemi nasıl yapacağımızı ele alacağız.

Kablosuz ağ kanalı değiştirme adım adım nasıl yapılır?

Wifi sinyaliniz tüm odalara ulaşmıyor mu? Oldukça karmaşık bir durum içerisinde olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? İnternet servis sağlayıcınızı değiştirmeye varan karmaşık duygular içerisine mi girdiniz? Oldukça sıkıcı gözüken bu düşünceleri bir kenara atalım. Bir kaç dakika içinde tüm bu sorunlardan kurtulacağız.

Şimdi kablosuz ağ kanalı değiştirme işlemini, sırası ile aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

Kablosuz ağ kanalı değiştirme

Kablosuz ağ kanalını değiştirme

Wifi kanalı değiştirmek için öncelikle bilgisiyarınızda bulunan herhangi bir tarayıcı açın.

Daha sonra adres satırına wifi yönlendirici adresinizi girin. Bu 192.168.1.1. veya 192.168.0.1 gibi bir adres olmalıdır.

veya 192.168.0.1 gibi bir adres olmalıdır. Eğer farklı bir yönlendirme adresine sahipseniz modeminizin alt kısmındaki etiketten veya internetten kontrol edin.

Daha sonra ise karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran sayfa gelecektir.

Burada admin – admin veya admin-ttnet gibi kombinasyonları deneyebilirsiniz. Eğer kabul etmez ise modeminizin modeline göre internetten kontrol etmeyi unutmayın.

Daha sonra ise karşınıza modem arayüzü gelecektir.

Buradan kablosuz ağ ayarlarına gidin.

Kanal kısmından seçmek istediğiniz kanalı seçin. (. Yazımızın devamında en uygun kalanalı nasıl bulacağınızı da anlattık)

Uygun bir kanal seçtikten sonra kablosuz ağ kanalı değiştirme işlemi tamamlanmıştır.

En iyi wifi kanalı nasıl seçilir?

Kablosuz ağ kanalı seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Bunlar :

Seçeceğiniz kanal boş veya çok fazla kullanıcısı olmayan bir kanal olmalıdır.

Çok fazla kullanıcısı olan kanallar seçilmemelidir.

Kablosuz ağ kanalı nasıl seçilir?

Öncelikle en az kullanıcıya sahip wifi kanalını tespit etmemiz gerekir. Bunun için Wifi Analyzer uygulamasını telefonunuza kurabilirsiniz.

Daha sonra kanal grafiği veya kanal reytingi sayfasından en uygun kanalı tespit edebilirsiniz.

Bu grafiğe göre benim İnternetim 1. Kanalda ve benden ayrı 4-5 kişi daha mevcut. Bu ekrandan en uygun kanalın 13 ve 14 olduğunu görebilirsiniz.

Yine reyting sayfasından bakarsak 14 numaralı kanalın en iyisi olduğunu göreceksiniz.

Artık kablosuz ağ kanalı değiştirme sayfasından 14 numaralı kanalı seçerek kaydedebilirsiniz.

Bu işlem sonrası internet hızım %30 artmış bulunmakta ve modeme uzak odalarda yaşadığım kopma sorunları da ortadan kalkmış durumda.

Farklı sorunlar yaşarsanız bizlere yorumlardan yazarak yardım isteyebilirsiniz. En kısa zamanda sizlere yardımcı olacağız.

Kablosuz ağ kanalı değiştirme Türk Telekom / Vodafone

Kablosuz ağ kanalı değiştirme adımları hemen hemen tüm modemler için aynıdır. Sadece giriş sayfası veya şifre bilgileri farklı olabilir. Onları da modem seri numaraları ile birlikte internetten bulabilirsiniz.

Buna rağmen takıldığınız bir nokta olursa yorum yazmayı unutmayın.