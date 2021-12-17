Miui 12.5 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? Miui 12.5 Alacak Telefonlar

Miui 12.5 Güncellemesi ne zaman gelecek ve hangi telefonları kapsayacağı Android telefon kullanıcıları tarafından oldukça merak edilmektedir.

Çinli teknoloji firması olan Xiaomi, yeni gelecek olan Miui 12.5 güncellemesi ile ilgili birçok açıklamada bulunmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda ortaya çıkan sonuca göre Miui 12.5 güncellemesi akıllı cihazların yaşadığı birçok problemi ortadan kaldıracaktır.

Miui 12.5 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek

Miui 12.5 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek

Miui 12.5 güncellemesinin ne zaman gelecek ile ilgili çeşitli haberler ortaya atılmaktadır.

Çinli teknoloji firması Xiaomi akıllı cihazları için geliştirmiş olduğu Miui 12.5 güncellemesinin ilk olarak 28 Aralık 2020 tarihinde tanıtmıştır. Firma küresel kullanıcılarının bu güncellemeye 8 Şubat 2021 tarihinde erişim sağlayabileceklerini duyurmuştur. Modelden modele değişmek ile birlikte bu tarih itibari ile Android cihazlara Miui 12.5 güncellemesi yüklenmektedir. İkinci dalga akıl cihazlar için ise bu güncelleme 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren ulaşılabilir olmaktadır.

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Miui 12.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Miui 12.5 güncellemesinin yapılacağı telefon modelleri Android cihaz kullanıcıları tarafından uzun süredir merak edilmektedir. Miui 12.5 güncellemesi alacak olan telefon modelleri şu şekildedir:

Redmi K30 Pro

Redmi-K30S Extreme Edition

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi-Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 11

Xiaomi-Mi 11 Pro

Xiaomi Mi MIX 4

Miui 12.5 Güncellemesi Sorunları

Miui 12.5 güncellemesi ile ilgili problemler, yeni güncellemeyi alan akıllı cihazların kullanıcıları tarafından sıklık ile dile getirilmektedir. Yeni güncellemenin cihaza yüklenmesinden sonra cihazlarında farklı problemlerin ortaya çıktığını bildiren kullanıcılar ve teknoloji yorumcuları, bu problemlerin ortadan kaldırılması için yeni bir güncellemenin geliştirilmesi gerektiği kanaatine varmışlardır.

Miui 12.5 güncellemesinin 12.5.1 sürümü başta olmak üzere diğer sürümlerinin de bazı akıllı cihaz modellerinde sorunlara yol açtığı kaydedilmektedir. Miui 12.5 güncellemesi akıllı cihazlara yüklendikten sonra, sıklık ile ortaya çıkan problemlerin başında, donma problemi gelmektedir. Kullanıcılar yaşadıkları cihaz donması problemleri nedeni ile cihazların bir süre boyunca kullanılamaz halde olduğunu belirtmişlerdir