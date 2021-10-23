Son zamanlarda MIUI optimizasyonu kapatma merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Fakat MIUI optimizasyonu kapatma nedir diye inceleme yapmadan önce MIUI optimizasyonu nedir, neden yapılır gibi detayları bilmek gerekir. MIUI optimizasyonları her ne kadar güzel yazılımlardan bir tanesi olsa bile hiçbir yazılımın kusursuz olmadığını bilmek gerekir. En iyi şekilde kullanıcı deneyimleri sunabilmek için bazı Android özellikli cihazlarda değişebilir ya da değişenleri geri alabilmek için sunulan özelliklerden bir tanesidir.

MIUI Optimizasyonu Kapatma Nedir

MIUI optimizasyonu kapatma nedir kısmı merak edilir. Özellikleri genel olarak kapatan kişilerin büyük bir kısmı Youtube Vanced gibi diğer toplu APK dosyalarının kurtarılmasını sağlamak için MIUI optimizasyonu kapatma yapılmazsa, toplu bir şekilde dosya engellemesi yapar. Bunların büyük bir kısmı toplu APK kurulumları ardından optimizasyonları aktif hale getirmeyi tercih eder.

MIUI Optimizasyonu Kapatma

MIUI Optimizasyonu Kapatma Görünmüyor

MIUI Optimizasyonu Kapatma yok ya da kapatma görünmüyor gibi detaylar ön plana çıkmaktadır. Kapatma işlemleri yapmak için ilk olarak geliştirici seçenekler kısmına girmek ve buradan aktif hale getirmek gerekir.

Görünmesini sağlamak için ayarlar > telefon hakkında > MIUI sürümü kısmına birkaç kez tıklamak gerekir. Söz konusu uyarılar ekranlara geldiği zaman geliştirici seçenekler açılmış hale gelecektir. Bundan sonraki adımlar sırası ile takip edilir.

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MIUI Optimizasyonu Kapatma

MIUI Optimizasyonu Kapatma Note 9

MIUI optimizasyonu kapatma Note 9 nasıl olacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. Genel olarak aynı yöntem ile yapılmaktadır.

İlk olarak ayarlar > telefon hakkında > MIUI sürümü kısımlarına gidilir ve uyarılar ekrana geldiği zaman ek ayarlar > işletme modu > geliştirici seçenekler > MIUI optimizasyonu aç ya da kapat kısmı ekranlarda yer alacaktır. Bu şekilde açma ve kapama işlemleri meydana gelmektedir.

MIUI 12 Optimizasyonu Kapatma

25 kapatma işlemleri tüm cihazlar ile aynı olarak ekranlarda yer almaktadır. Bunun için belirli adımları takip etmek yeterli olur. Fakat farklı zararları olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Kapatma işlemleri için ayarlar > telefon hakkında > MIUI sürümü > ek ayarlar > işletme modu > geliştirici seçenekler > MIUI optimizasyonu kapatma kısımlarını takip etmek yeterli olacaktır.

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