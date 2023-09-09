Xiaomi İkinci Alan Şifresi Unuttum Çözüldü

Xiaomi ikinci alan şifresi unuttum diye üzülmeyin. Xiaomi ikinci alan şifrenizi sıfırlamak için yapmanız gerekenleri bu yazıda anlatacağız.

Xiaomi telefonlarında bulunan ikinci alan özelliği, tek bir cihazı iki farklı telefon gibi kullanmanızı sağlayan yeni nesil bir teknolojidir. Bu özellik sayesinde telefonunuzda iki farklı hesap, uygulama, veri ve ayar oluşturabilirsiniz. Örneğin, iş ve özel hayatınızı ayırmak için ikinci alanı kullanabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ikinci alan şifrenizi unutursanız, verilerinize erişmeniz zorlaşabilir. Bu yazımızda Xiaomi ikinci alan şifresi unuttum sorununu nasıl çözebileceğinizi anlatacağız.

Xiaomi İkinci Alan Nedir?

Xiaomi ikinci alan, telefonunuzda iki ayrı sistem kurmanızı sağlayan bir sistem özelliğidir. Bu özellik, telefonunuzun ana sistemine dokunmadan ikinci bir sistem oluşturmanızı ve bu sistemde istediğiniz uygulamaları, hesapları, verileri ve ayarları yüklemenizi sağlar.

Xiaomi ikinci alanı aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ayarlar menüsüne girin

Özel özellikler kısmında ikinci alan seçeneğine tıklayın

İkinci alanı aç düğmesine basın ve biraz bekleyin

İkinci alan başarıyla oluşturuldu mesajını gördüğünüzde sağ alttaki devam et düğmesine tıklayın

Telefonunuzu güvende tutmak için bir şifre belirleyebilirsiniz veya şifresiz olarak devam etmek için atla düğmesine basabilirsiniz. Size tavsiyemiz şifre ve parmak izi kilidi belirlemenizdir.

Xiaomi ikinci alan şifresi unuttum sorunu yaşamamak için şifrenizi bir yere kaydedebilirsiniz.

Tüm adımları tamamladığınızda ikinci alanınız hazır olacaktır. Birinci alana geri dönmek için bildirim çubuğundaki birinci alana dön seçeneğini kullanabilirsiniz.

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Xiaomi İkinci Alan Şifresi Unuttum: Çözüm Yolları

Xiaomi ikinci alan şifresi unuttum sorunu yaşadığınızda panik yapmayın. Bu sorunu çözmek için birden fazla yöntem bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin bazıları veri kaybına neden olabilir. Bu yüzden ikinci alanda önemli verileriniz varsa yedeklemenizi tavsiye ederiz.

Parmak İzi ile Giriş Yapmak

Eğer ikinci alanda parmak izi kilidi kurduysanız, bu yöntem sizin için en kolay ve en güvenli çözüm olacaktır. Parmak izi ile giriş yapabilmek için kurulum sırasında bu seçeneği etkinleştirmiş olmanız gerekiyor. Eğer etkinleştirdiyseniz, şu adımları izleyin:

Telefonunuzu açın ve ana ekrana gelin

Bildirim çubuğunu aşağıya çekin ve “ikinci alana geç” seçeneğine dokunun

Şifre ekranı geldiğinde, parmak izi sensörüne kayıtlı olan parmağınızı dokundurun

Parmak iziniz tanındıysa, ikinci alana giriş yapabilirsiniz

Bu yöntemle ikinci alana giriş yaptıktan sonra, şifrenizi değiştirmeyi unutmayın. Böylece bir sonraki seferde sorun yaşamazsınız.

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Mi Hesabı ile Şifre Sıfırlamak

Eğer ikinci alan şifrenizi Mi hesabınıza eklediyseniz, bu yöntem sizin için bir diğer çözüm olabilir. Bu yöntem sayesinde Mi hesabınızın şifresini kullanarak ikinci alan şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu yöntem için şu adımları takip edin:

Telefonunuzu açın ve ana ekrana gelin

Bildirim çubuğunu aşağıya çekin ve “ikinci alana geç” seçeneğine dokunun

Şifre ekranı geldiğinde, aşağıda yer alan “Şifrenizi mi unuttunuz?” seçeneğine dokunun

Mi hesabınızın e-posta adresini, telefon numarasını veya kimliğini girin

Doğrulama kodunu almak için “Kod Gönder” butonuna basın

Telefonunuza veya e-postanıza gelen kodu girin ve “Doğrula” butonuna basın

Yeni bir ikinci alan şifresi oluşturun ve “Tamamla” butonuna basın

Yeni şifrenizle ikinci alana giriş yapabilirsiniz

Bu yöntemle ikinci alana giriş yaptıktan sonra, şifrenizi not etmeyi unutmayın. Böylece bir sonraki seferde sorun yaşamazsınız.

Cloud Hesabına Bağlanmak

Eğer ikinci alan şifrenizi Mi hesabınıza eklememişseniz, bu yöntem sizin için son çare olabilir. Bu yöntem sayesinde Cloud hesabına internet üzerinden bağlanarak cihazın yönetim sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu panel üzerinde şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ancak bu yöntem için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor. Ayrıca bu yöntem veri kaybına neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bu yöntem için şu adımları takip edin:

Bilgisayarınızdan Mi Cloud sitesine girin

Mi hesabınızla giriş yapın

Sol menüden “Telefonumu bul” seçeneğine tıklayın

Telefonunuzu listeden seçin ve “Cihazımı kilitle” seçeneğine tıklayın

Yeni bir ikinci alan şifresi belirleyin ve “Kilitle” butonuna basın

Telefonunuzdaki şifre ekranında yeni belirlediğiniz şifreyi girin ve ikinci alana giriş yapın

Bu yöntemle ikinci alana giriş yaptıktan sonra, verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Böylece bir sonraki seferde sorun yaşamazsınız.

Xiaomi İkinci Alan Silme

Eğer Xiaomi ikinci alan özelliğini kullanmak istemiyorsanız veya verilerinize erişemediyseniz, bu özelliği kapatmak isteyebilirsiniz. Xiaomi ikinci alan silme işlemi oldukça basittir. Ancak bu işlem sırasında telefonu ilk kurduğunuzda oluşturduğunuz Mi hesabınızın şifresini bilmeniz gerekiyor. Şifreyi biliyorsanız, şu adımları izleyin:

Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın

Ayarlar uygulamasında “Sistem ve Cihaz” başlığının altında “İkinci Alan” seçeneğine dokunun

Buradan “İkinci Alanı Kapat” seçeneğine dokunun

Telefonunuzda yer alan Mi hesabınızın şifresini girin ve “Devam Et” butonuna basın

İkinci alanda yer alan verilerinizi birinci alana taşımak isteyip istemediğinizi seçin

“İkinci Alanı Kapat” butonuna basın ve bir süre bekleyin

Xiaomi ikinci alan silme işlemi tamamlanacaktır

Bu işlem sonrasında telefonunuzda sadece birinci alan kalacaktır. İkinci alanda yer alan verileriniz silinecektir. Bu yüzden silmeden önce yedeklemenizde fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi ikinci alan özelliği ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Xiaomi ikinci alanda uygulama yükleme nasıl yapılır?

Xiaomi ikinci alanda uygulama yükleme işlemi, birinci alanda olduğu gibi Google Play Store veya APK dosyaları ile yapılabilir. Ancak ikinci alanda yüklediğiniz uygulamalar sadece ikinci alanda görünür. Birinci alanda yüklediğiniz uygulamaları ikinci alana taşımak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ayarlarını açın

Sistem ve Cihaz başlığının altında “İkinci Alan” seçeneğine dokunun

Buradan “Uygulamaları Taşı” seçeneğine dokunun

Taşımak istediğiniz uygulamaları seçin ve “Taşı” butonuna basın

Xiaomi ikinci alan nasıl gizlenir?

Xiaomi ikinci alan özelliği, gizlilik açısından oldukça kullanışlıdır. Ancak bu özelliği kullandığınızı başkalarının görmesini istemeyebilirsiniz. Bu durumda ikinci alanı gizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ayarlarını açın

Sistem ve Cihaz başlığının altında “İkinci Alan” seçeneğine dokunun

Buradan “Gelişmiş Ayarlar” seçeneğine dokunun

Burada yer alan “İkinci Alanı Gizle” seçeneğini etkinleştirin

Bu işlem sonrasında ikinci alana geçmek için bildirim çubuğunda yer alan seçenek kalkacaktır. İkinci alana geçmek için telefonunuzun ana ekranına gelip parmağınızla sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru çizin. Şifre ekranı geldiğinde şifrenizi girerek ikinci alana giriş yapabilirsiniz.

Xiaomi ikinci alan pil tüketimi arttırır mı?

Xiaomi ikinci alan özelliği, telefonunuzda iki farklı sistem çalıştırdığı için pil tüketiminizi arttırabilir. Ancak bu artış çok fazla olmayacaktır. Eğer pil tasarrufu yapmak istiyorsanız, ikinci alanda kullanmadığınız uygulamaları kapatmanız veya silmeniz tavsiye edilir.

Sonuç

Xiaomi ikinci alan özelliği, telefonunuzu iki farklı telefon gibi kullanmanızı sağlayan yeni nesil bir teknolojidir. Bu özellik sayesinde telefonunuzda iki farklı hesap, uygulama, veri ve ayar oluşturabilirsiniz. Ancak bu özellik bazen sorunlara neden olabilir. Örneğin, ikinci alan şifrenizi unutursanız, verilerinize erişmeniz zorlaşabilir. Bu yazımızda Xiaomi ikinci alan şifresi unuttum sorununu nasıl çözebileceğinizi anlattık. Ayrıca Xiaomi ikinci alan özelliği ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını da paylaştık. Umarız bu yazımız sizin için faydalı olmuştur. Xiaomi ikinci alan özelliğini kullanırken dikkatli olmanızı ve verilerinizi yedeklemenizi öneririz. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, bize yazmaktan çekinmeyin. Teşekkürler!

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