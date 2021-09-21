Xiaomi Türkiye Garantili Ne Demek? Xiaomi Türkiye Garantisi Nedir?

Xiaomi Resmi Distribütör Garantili Ne Demek? – Xiaomi Türkiye garantili ne demek? Sorusu, Xiaomi akıllı telefonlarından satın almayı düşünen kişiler tarafından merak edilmektedir.

En çok tercih edilen telefon markalarından birisi olan Xiaomi markası, kullanışlı modelleri ve diğer akıllı telefon markalarına göre daha ekonomik olan fiyatları ile en sevilen telefon markalarından birisidir. Bu nedenle pek çok Xiaomi telefon sahibi, garanti konusunda ki detayları öğrenmek istemektedir. Bu içeriğimizde Xiaomi resmi distribütör garantili, Xiaomi Türkiye garantili ne demek sorularını yanıtlayacağız.

Xiaomi Resmi Distribütör Garantili Ne Demek

Xiaomi Türkiye Garantili Ne Demek?

Xioami telefon kullananların en çok bilmek istediği konulardan birisi olan, Xiaomi Türkiye garantili nedir? sorusunun cevabına bağlı olarak, Xiaomi teknik servisleri de büyük önem taşımaktadır. Xioami akıllı telefonlarda yer alan Xiaomi Türkiye garantili ibaresinin anlamı ise Çin menşeli olan popüler markanın, Türkiye’de yetkili servis garantisi ile satıldığını belirtmektedir. Peki, Hepsiburada Xiaomi Türkiye Garantisi Ne Demek?

Hepsiburada Xiaomi Türkiye Garantisi Ne Demek?

Hepsiburada Xiaomi Türkiye Garantisi Ne Demek? Sorusunun yanıtı şu şekildedir: Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarından birisi olan Hepsiburada uygulamasında satılan Xiaomi marka akıllı telefonları, Hepsiburada Xiaomi Türkiye garantisi satılmaktadır.

Bunun anlamı ise Hepsiburada aracılığı ile alınan bütün akıllı Xioami markalı akıllı telefonların, Türkiye’de garanti kapsamı altında olduğunu belirtmektedir. Böylelikle Hepsiburada uygulamasından alınan bütün Xioami akıllı telefon markaları, herhangi bir arıza durumunda Türkiye’de bulunan yetkili servislerde garanti kapsamında tamir edilebilmektedir.

Xiaomi Resmi Distribütör Garantili Ne Demek?

2018 yılında Türkiye telefon pazarına giren Xiaomi markası, aynı zamanda Xiaomi resmi distribütör garantili de olmaktadır. En popüler akıllı telefon markalarından birisi olan Xiaomi markasının, Türkiye distribütörlüğünü ise Evofone üstlenmiş durumdadır. Evofome, Xiaomi Türkiye distribütörü olarak Genpa ile birlikte çalışmakta ve satın alınan Xiaomi akıllı telefon arızalarına yetkili servis ve bakım garantisi vermektedir.

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Xiaomi Türkiye Garantili Olduğunu Nasıl Anlarız

Xiaomi Türkiye Garantili Olduğunu Nasıl Anlarız?

Xiaomi telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan birisi de, Xiaomi Türkiye garantili nasıl anlaşılır? olmaktadır. Satın alınan bir Xiaomi akıllı telefonun Türkiyeli garantili olduğunu anlamanın yolları ise sırasıyla şunlar olmaktadır;

Satın alınan Xiaomi telefon kutusunun üzerinde Xiaomi ve Evofone çıkartmalarının bulunması gerekmektedir.

Açılan akıllı telefon kutusunun içerisinde garanti belgesinin ve Genpa logosuna sahip olan teknik servis listesinin bulunması şarttır.

Xiaomi telefon kutusunda yer alan bandrol üzerinde, Xiaomi Türkiye Garantili Evofone yazısının bulunması lazımdır.

Xiaomi Türkiye Garanti Sorgulama

Xiaomi Türkiye garanti sorgulama yapabilmek için telefon kutusunun içinden çıkan garanti belgesinin üstünde bulunan site adresine girildikten sonra gerekli olan kontroller kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun için yapılması gerekenler ise sırasıyla şunlar olmaktadır;

Xiaomi akıllı telefonun sahip olduğu garanti belgesi üzerinde yazan www.mi.com isimli site adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye girdikten sonra açılan ana sayfadaki bölümlere, Xiaomi telefona ait olan IMEI numarasının ve güvenlik kodunun girilmesi lazımdır.

Bu bilgiler girildikten sonra ise en altta yazan tamam tuşuna basılarak gerekli olan kontrol kolaylıkla sağlanmaktadır.

Bu kontrollerden sonra açılan cevap ekranında ki yeşil tık işareti, Xiaomi akıllı telefonun orijinal olduğunu ve Türkiye garantili olduğunu göstermektedir.

Tık işaretinin kırmızı çıktığı durumlarda ise satın alınan Xiaomi telefonun, Türkiye garantili olmadığı anlaşılmaktadır.

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