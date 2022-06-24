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Rehberde Kayıtlı Olmayan Kişi Whatsappta Görünüyor

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Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor hatasının çözümü için uygulanabilecek tüm adımları, sizler için bu yazımızda ele aldık. Sizde rehberimde olmayan kişiler whatsappta görünüyor ama nasıl diye kendinize soruyorsanız, cevap için doğru sayfadasınız.

Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor
Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor
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1 Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor
1.1 Rehberimde olmayan kişiler whatsappta görünüyor hatası çözümü alternatif yöntem

Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor

Whatsapp ta rehberde olmayan kişilerin listemizde görünmeye başlamasından sonra , sorunun çözümü için bir çok sayfayı ve kaynağı taradık. Çoğu sitede alakasız ve faydası olmayan çözüm yöntemleri yer almakta. Buda bizlere sıkıcı bir zaman kaybı yaşattı. En sonun doğru bir şekilde çözüme ulaşmayı başardık ve bu adımları da sizler için burada anlatacağız.

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Rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor hatası çözümü:

  • Öncelikle telefonumuzda Rehbere giriş yapıyoruz,
  • Daha sonrasında rehberden ayarlar (rehber ayarları seçeneğide olabilir) kısmına girin,
  • Ayarlar kısmına girdikten sonra ise gösterilecek kişiler seçeneğine giriş yapın,
  • Gösterilecek kişiler kısmında ise Tüm kişiler seçeneğini işaretleyin,
  • Tüm kişileri seçtikten sonra ayarlar aşağıdaki gibi görünecektir.
Rehberimde olmayan kişiler whatsappta görünüyor hatası çözümü
  • Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra rehberinizde gözükmeyen numaralarda artık listelenecektir.

Şimdi bu adımlardan sonra rehberinize yeni numaralar eklenmiş veya silinmiş olabilir. Artık rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor hatası çözümü için son kez whatsapp uygulamasını açın ve yenile diyerek listenizi güncelleyin.

Rehberimde olmayan kişiler whatsappta görünüyor hatası çözümü alternatif yöntem

Rehberimde olmayan kişiler whatsappta görünüyor hatasının bir diğer sebebi de otomatik senkranizasyonun açık olmasından kaynaklanmaktadır. Siz her ne kadar rehberinizden numaralar silseniz de google hesabınızda kayıtlı olan numaralar yeniden eklenecektir.

  • Bu durumda yapmanız gereken ise https://contacts.google.com/  adresini ziyaret ederek rehberinizdeki kişileri buradan da silmelisiniz.
  • İphone kullanıcıları için ise iCloud üzerinden rehberlerindeki kişileri güncellemelidir.

Bu yazımızda sizlere en kolay ve kalıcı şekilde rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsappta görünüyor hatasının çözümünü sizlere anlattık. Yapamadığınız adımlarda bizlere yorumlardan yazmayı unutmayın. En kısa sürede sizlere yardımcı olacağız.

Aybüke
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