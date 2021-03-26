SoundCloud, tüm özelliklerine erişebilmeniz için kaydolmanızı ve oturum açmanızı gerektirir. Ancak, bu hizmeti artık kullanmak istemediğinize karar verdiğiniz bir zaman gelebilir. SoundCloud hesabı silmek istiyorsanız, ancak nasıl yapılacağı hakkında hiçbir fikriniz yoksa, adım adım talimatlar için okumaya devam edin. Ayrıca hesabınızla ilişkili tüm verileri nasıl kaldıracağınızı, SoundCloud e-postanızı nasıl değiştireceğinizi ve şarkıları nasıl sileceğinizi öğreneceksiniz.

SoundCloud Hesabınızı Silebilir Misiniz?

Kısaca evet. Ancak SoundCloud hesabınızı silmenin tek yolu resmi SoundCloud web sitesidir. Şu anda hesabınızı iOS veya Android uygulaması üzerinden silmek imkansızdır. Akıllı telefonunuzdan silmek isterseniz, herhangi bir tarayıcı açmanız, SoundCloud sitesine gitmeniz ve bu makalede açıklanan adımları izlemeniz gerekir.

Hesabınızı silmeyi seçerseniz, onunla ilişkili tüm verilerin de silineceğini unutmayın. Bu, hesabınızı kullanarak yüklediğiniz tüm sesleri de içerir. Ayrıca, hesabınızı sildikten sonra bu verilerin hiçbirini kurtaramazsınız. Bu politikanın tek istisnası, hesabınızın bir bilgisayar korsanı tarafından silinmiş olmasıdır. Bu durumda SoundCloud desteğine başvurabilirsiniz ve silinen hesabınızı geri yükleyebilirler. SoundCloud hesabınızı sildikten sonra bile, hesap bağlantınızın Google’ın arama sonuçlarında görünme şansı vardır. Bunu fark ederseniz ve bu tür bilgileri tamamen kaldırmak istiyorsanız, bir genel kaldırma formu doldurmalısınız.

SoundCloud Hesabı Nasıl Silinir?

SoundCloud hesabınızı silmenin tek yolu resmi SoundCloud web sitesidir. Başlamak için, onu bilgisayarınızda tercih ettiğiniz herhangi bir tarayıcıda açın. Ardından, hesabınızda oturum açmanız gerekir. Basitçe tıklayın içinde Sign üst menü çubuğundan düğmesini ve hesap bilgilerinizi girin. Bir sonraki adım, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklamaktır. Açılır menü göründüğünde Ayarlar’ı seçin . Sayfanın alt kısmına gidin ve Hesabı sil tıklayın. Tıkladıktan sonra, silme nedenlerinizi belirtmeniz gerekir. Durumunuza en uygun cevabın yanındaki kutuyu işaretleyin veya kendi gerekçenizi yazın. Peki ya sadece SoundCloud hesabınızı değil, aynı zamanda kullanım verileri ve yüklenen sesler gibi tüm kayıtlı verilerinizi de silmek isterseniz? Bu verileri silmek için Evet, hesabımı ve tüm parkurlarımı, yorumlarımı ve istatistiklerimi silmek istiyorum seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin. Hesabınızı sildikten sonra tüm bu verilerin kurtarılmasının imkansız olacağını unutmayın. Kararınızı onaylamak için, Hesabımı sil yazan turuncu düğmeyi tıklayın. Bundan sonra SoundCloud hesabınız kalıcı olarak silinecektir.