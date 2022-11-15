Xiaomi Redmi Note 8 İnternet Ayarları Nasıl Yapılır

Xiaomi Redmi Note 8 internet ayarları konumuzla karşınızdayız. Teknoloji devi Xiaomi‘nin Redmi 8 modeli kısa süre içerisinde ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca tüketici bu telefona adeta akın etti. Ancak teknik sorunlar nedeniyle internet ayarlarında değişiklik meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda pek çok kişi internet ayarlarının nasıl yapılacağına dair araştırmaya koyuluyor. Eğer Redmi 8 modeline sahipseniz ve internet sorunları yaşıyorsanız hiç panik yapmanıza gerek yok. Sizleri için tüm adımları pratik bir şekilde anlattık. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim.

Xiaomi Redmi Note 8 İnternet Ayarları (Turkcell)

Xiaomi Redmi Note 8 İnternet Ayarları (Turkcell)

İnternet ayarları kullandığınız operatörlere göre değişiklik gösterebilir. Peki, Turkcell Redmi Note 8 internet ayarları nasıl yapılır?

Öncelikle telefonunuzdan ”Ayarlar” iconuna basın. Daha sonra Bağlantılar > Mobil Ağlar kısmına tıklayın. Karşınıza çıkan menüden Erişim noktası adları‘na tıklayınız. Daha sonra sağ üst bölümde yer alan Ekle butonuna basın. Son olarak ayarları aşağıdaki hale getirin.

Ad : TURKCELL – INTERNET

: TURKCELL – INTERNET APN : internet

: internet Proxy : Ayarlanmadı

: Ayarlanmadı Bağlantı noktası : Ayarlanmadı

: Ayarlanmadı Kullanıcı adı : gprs

: gprs Parola : gprs

: gprs Sunucu : Ayarlanmadı

: Ayarlanmadı MMSC : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> MMS proxy’si : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> MMS bağ. nokt . : <ayarlanmamış>

. : <ayarlanmamış> MMS protokolü : WAP 2.0

: WAP 2.0 MCC : 286

: 286 MNC : 02

: 02 Kimlik doğrulama türü : Yok (ya da PAP veya CHAP seçiniz)

: Yok (ya da PAP veya CHAP seçiniz) APN tipi : default

Yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra sağ üst kısımda bulunan ”Seçenekler” iconuna tıklayın ve kaydet butonuna basın. Eğer tüm bunlara rağmen sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Telefonunuzdan mesajlar bölümünü açın.

Daha sonra WAP yazıp 2222′ye kısa mesaj gönderin.

İnternet ayarlarınız mesaj ile tarafınıza gönderilecektir.

Redmi Note 8 Vodafone İnternet Ayarları

Redmi Note 8 Vodafone İnternet Ayarları

En popüler GSM operatörlerinden biri olan Vodafone, milyonlarca kullanıcının takdirini topluyor. Peki, Vodafone Redmi Note 8 internet Ayarları nasıl yapılır? İzlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Telefonunuzun ayarlar kısmına gelin. Ardından Bağlantılar bölümüne tıklayın. Buradan Mobil Ağlar’ı seçin. Karşınıza çıkan ekrandan Erişim noktası adları‘na tıklayın. Daha sonra sağ üst kısımdaki Ekle butonuna basın. Son olarak açılan ekranda ayarları aşağıdaki gibi yapın.

Ad : Vodafone Internet

Vodafone Internet APN : internet

: internet Proxy : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> Bağlantı noktası : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> Kullanıcı adı : vodafone

: vodafone Parola : vodafone

: vodafone Sunucu : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> MMSC : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> MMS proxy’si : <ayarlanmamış>

: <ayarlanmamış> MMS bağ. nokt . : <ayarlanmamış>

. : <ayarlanmamış> MMS protokolü : WAP 2.0

: WAP 2.0 MCC : 286

: 286 MNC : 02

: 02 Kimlik doğrulama türü : Yok (ya da PAP veya CHAP seçiniz)

: Yok (ya da PAP veya CHAP seçiniz) APN tipi : default

Ayarları yapılandırdıktan sonra üst kısımda yer alan Seçenekler ikonuna basın. Son olarak kaydet butonuna tıklayın. Ayarları SMS ile almak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Telefondan mesajlar bölümüne geliniz.

GPRS veya GPRS AYAR yazıp 7000 e kısa mesaj gönderiniz.

İnternet ayarlarınız mesaj ile size gönderilecektir.

Redmi Note 8 İnternet Ayarları Sıfırlama

Redmi Note 8 internet ayarları sıfırlama işlemleri için ilk olarak Ana Menü‘yü açın. Ardından ayarlar uygulamasına gidin. Karşınıza çıkan listeden Bağlantı ve paylaşım bölümünü seçin. Daha sonra Wi-Fi’yi, mobil ağları ve Bluetooth sekmesini sıfırla bölümüne tıklayın. Son olarak Ayarları sıfırla ve Tamam‘ı seçin. İşlemleriniz tamamlanmıştır. Gördüğünüz üzere internet ayarları sıfırlama işlemleri sanılanın aksine son derece basit bir şekilde yapılıyor.

Redmi note 8 İnternet E Çekiyor Nasıl Çözebilirim?

Redmi note 8 cihazınızda internetiniz E çekiyorsa bunun pek çok sebebi olabilir. Bahsi geçen problem genelde yurtdışı imei değiştirilmiş cihazlarda imei işlemini yaparken eksik birşey yapılırsa meydana geliyor. Bu gibi durumlarda farklı telefonlardan işlem yapma girişiminde bulunabiliyor. Ancak telefon çok eski ise ve internet desteği yada 4.5 desteği yoksa gsm şirketi hız sınırlaması yapabiliyor.

APN’in silinmesi ya da ayarlarının bozulması gibi durumlarda da mobil veride sıkıntılar meydana gelebilir. Kullanıcılar, APN isimli erişim noktası ile internet bağlantısı gerçekleştiği için bu erişim noktasının ayarları bozulduğunda da mobil verinin açılmama problemi ile karşılaşabiliyor. Bu gibi durumlarda telefonu yeniden başlatabilirsiniz. Bunun yanında cihazınızda bir problem olup olmadığını kontrol edin. Eğer tüm bunlara rağmen sorun hala devam ediyor ise, problem operatör kaynaklı olabilir. Ek olarak mobil verinin açılmaması ya da çok yavaş çalışması kapatılan WAP servisi de olabilir.

Xiaomi Ses Kaydedici Nereye Kaydediyor? Çözüldü

Postegro Telegram Link – 2022