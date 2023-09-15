Xiaomi Redmi Note 9 Pro Pubg Kaç Fps Verir? Xiaomi’nin popüler serisi Redmi Note 9 Pro hız, kamera, tasarım ve oyun performansı bakımından çok sayıda kullanıcının beğenisini kazanmış durumda. Özellikle mobil oyunlar arasında büyük bir hit olan PUBG, bu telefonun özelliklerine yeni bir boyut katıyor. Bu makalede, Xiaomi Redmi Note 9 PronPUBG kaç fps verir, oyun performansı nasıldır, fps arttırma ve Isınma, donma gibi sorunların çözüm yöntemlerini anlatacağız.



Xiaomi Redmi Note 9 Pro Özellikleri

Sizlere bu cihazın birçok özelliği hakkında detaylı bilgi vereceğiz. İşlemci, ekran, batarya ve daha fazlasını içeren bu özelliklere bir göz atalım.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, yüksek kaliteye sahip özellikleri ve uygun fiyatıyla öne çıkan bir akıllı telefon modelidir. İlk olarak aşağıdaki özelliklere göz atarak incelememize başlayalım:

Özellik Açıklama Ekran 6.67 inç, Full HD+ çözünürlük İşlemci Qualcomm Snapdragon 720G RAM 6 GB/8 GB Dahili Depolama 64 GB/128 GB (microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilir) Kamera 64 MP Ana Kamera, 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera, 5 MP Makro Kamera, 2 MP Derinlik Sensörü Pil 5020 mAh, 18W hızlı şarj Redmi note 9 pro pubg kaç fps veriyor

Redmi note 9 pro pubg kaç fps verir

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Pubg Kaç Fps Verir 2023

FPS değerleri, oyunun grafik ayarlarına, oyunun optimize edilmiş olup olmamasına, telefonun sıcaklık durumuna ve diğer uygulamaların arka planda çalışıp çalışmadığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Orta ayarlarda, PUBG oyununda Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile 60 FPS rahatlıkla alınmaktadır.

Oyunu yüksek grafik ayarlarında oynamak isterseniz genellikle 40 FPS aralığında bir performans elde edersiniz. Bu FPS değeri, oyunun akıcı bir şekilde oynanabilmesi için yeterli kabul edilmektedir.

Bu güçlü özellikler sayesinde Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 2023’teki FPS hesaplamalarına göre PUBG Mobile oyununda 40-60 FPS arasında bir sonuç sağlamaktadır. Ancak bu değer, ayarlara ve bağlantı koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Daha yüksek FPS değerleri isteyen oyuncular için bazı ayarlar yapılabilir.

Ayrıca, telefonunuz için en iyi PUBG deneyimini almak için aşağıdaki FPS arttırma yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Grafik ayarlarınızı düşürün. Daha düşük grafik ayarları, daha yüksek FPS sağlar. Oyun modunu etkinleştirin. Bu, telefonunuzun oyun performansını en üst düzeye çıkarır. Oyununuzu düzenli olarak güncelleyin. Çoğu güncelleme, oyun performansını iyileştirme amaçlıdır. Telefonunuzun yazılımını güncel tutun. Yazılım güncellemeleri genellikle performans artışları içerir. Telefonunuzun pil optimizasyonuna dikkat edin. Yüksek performans, daha fazla pil kullanımına neden olabilir.

Bu yöntemler, Xiaomi Redmi Note 9 Pro’da PUBG oynanabilirliğini artıracaktır ve aynı zamanda oyun esnasında herhangi bir ısınma sorununu da hafifletecektir.

Pubg 60 FPS Veren Telefonlar 2023 – En Ucuzları

Xiaomi Redmi Note 9 Pubg Kaç Fps Veriyor

Xiaomi Redmi Note 9, PUBG oyununu oldukça akıcı bir şekilde oynatabilme özelliğine sahiptir. Söz konusu cihaz, Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden güç alır ve bu işlemci, PUBG’yi ortalama 40-45 FPS (kare per saniye) aralığında oynatabilir. Bu sayı, oyunun çözünürlük ve grafik ayarlarına bağlı olarak değişebilir.

Aslında, genellikle yüksek performanslı oyunları oynarken, cihazın sahip olduğu RAM miktarı büyük bir fark yaratır. Xiaomi Redmi Note 9, 4GB / 6GB / 8GB RAM seçenekleri sunar. Bu seçeneklerden hangisine sahip olduğunuz, oyun performansını belirleyen ana etkenlerden biridir.

Biraz daha teknik bir açıdan bakacak olursak, Xiaomi Redmi Note 9 maksimum performans için PUBG oyun ayarlarını otomatik olarak ayarlar. Ancak, daha fazla FPS almak istiyorsanız, oyun içi ayarları düşük çözünürlük ve grafikte işlem yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, genel FPS’yi yükseltebilir fakat görsel kaliteyi düşürebilir.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Pubg Oynanır Mı

Çoğu mobil oyun severin merak ettiği sorulardan biri de, “Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile Pubg oynanır mı?” sorusu olmaktadır. Cevabımız kesinlikle evet. Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Pubg gibi grafik açısından ağır ve belirli bir performans gerektiren oyunları rahatlıkla oynatabilen bir cihazdır. Cihazın 6GB RAM ve Snapdragon 720G çipseti sayesinde bu tür oyunlar sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Daha da önemlisi, Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun büyük ve geniş ekranı sayesinde oyun deneyimi daha keyifli bir hale gelir. 6.67 inçlik FHD+ çözünürlükteki ekranı ve 395 ppi piksel yoğunluğu, Pubg’deki haritaları en ince detayına kadar görebilmenizi sağlar. Ayrıca dahili Gameturbo özelliği, oyun oynarken daha fazla performans elde etmenizi sağlar.

Öte yandan, Xiaomi Redmi Note 9 Pro’da yer alan 5020mAh’lik geniş batarya kapasitesi ile oyun oynarken şarj derdi yaşamayacağınızı da belirtmek isteriz. Hatta bu kapasite ile oyun oynamanın yanı sıra diğer uygulamaları da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Pubg Oynarken Isınma Sorunu Çözümü

Xiaomi Redmi Note 9 Pro kullanıcıları genellikle oyun oynarken cihazın aşırı ısındığını belirtmiştir. Özellikle yoğun oyun seansları sırasında bu durum daha da belirgin hale gelir. Ancak PUBG oynarken ısınma sorununun çözümünün bir yolunu buldum, sana da bunu anlatmak istiyorum.

Isınma Sorununu Kontrol Altına Almanın Yolları

Oyuncuların karşılaştığı bu sorunu çözmenin birkaç yolu bulunmaktadır. İşte bu aşamada uygulayabileceğiniz birkaç adım:

Ayarları Düşürün: Öncelikle, PUBG’nin ayarlarını düşürmeyi düşünebilirsiniz. Oyunun grafik ayarlarını düşürmek, GPU üzerindeki yükü azaltabilir ve bu da cihazın ısınmasını önleyebilir. Telefonunuzun daha az güce ihtiyaç duyması anlamına gelir ve bu da ısınmayı azaltır. Oyun Modunu Kullanın: Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun yerleşik Oyun Modu özelliğini kullanmayı deneyin. Oyun Modu, güç tasarrufu sağlar ve cihazın ısınmasını önler. Arka Plan Uygulamalarını Kapatın: Telefonunuzda arka planda çalışan uygulamalar oldukça fazla enerji tüketebilir ve dolayısıyla ısınmanıza neden olabilir. Oyunlara başlamadan önce tüm arka plan uygulamalarınızı kapatmanızı öneririz. Çoklu Görevi Sınırlayın: Çoklu görev, özellikle yüksek enerji gerektiren işlemlerde ciddi bir ısınmaya neden olabilir. PUBG oynarken diğer uygulamaları kullanmamaya özen gösterin.

Bunlar, Xiaomi Redmi Note 9 Pro’da PUBG oynarken ortaya çıkan ısınma sorununu çözmeye yardımcı olacak bazı ipuçlarıdır. Ancak unutmayın ki, ısınma genellikle normaldir ve cihazınıza zarar vermez, ancak aşırı ısınma cihazınıza zarar verebilir. Yukarıdaki adımlar aşırı ısınmayı önlemede yardımcı olacaktır. İyi oyunlar!

Redmi Note 9 128 GB PUBG kaç FPS

Xiaomi’nin gelişmiş özelliklerine sahip modeli Redmi Note 9 128 GB, PUBG oyununda gayet etkileyici bir performans sergileyebiliyor. İyi bir oyun deneyimi sunma konusunda bir hayli iddialı olan bu cihaz, tecrübenizi artırırken aynı zamanda sizlere her oyun seansında düzgün ve akıcı bir deneyim sağlar.

Redmi Note 9 128 GB, PUBG oyununda genellikle 40 ila 60 FPS aralığında bir performans sunuyor.

Redmi Note 9 64 GB PUBG kaç FPS

Redmi Note 9’un 64 GB modelinde Pubg oynamaya kalkışacak olursanız, kullanıcı deneyimleri ve test sonuçlarına göre orta ayarlarda 40 FPS civarında bir performans almanız beklenir. Ancak bu sonuçta işlemci ve RAM’ın, özellikle de GPU’nun önemli bir rolü bulunmaktadır.

Redmi Note 9 64 GB, yonga seti olarak MediaTek Helio G85′ den güç alır. Bu da bu cihazın orta segmentli bir telefon olduğunu gösterir. Bu tip bir işlemci ve GPU kombinasyonu, oyunları yüksek ayarlarda oynamanıza izin vermez, ama PUBG gibi oyunlar düşük veyaa ort ayarlarda oynanabilir.

Note 9 Pro Kaç Hz?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun ekran yenileme hızı konusunda geçmiş modellere göre bir adım öne çıktığını görmekteyiz. Öncelikle, bir akıllı telefonun hz değeri tam olarak nedir diye sorabilirsiniz. Hz, genel olarak ekranın bir saniyede ne kadar sık yenilendiğini ifade eder. Bu değer, özellikle oyun oynarken veya video izlerken ekranın akışkanlığını ve tepkisini doğrudan etkileyebilir.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 60 Hz ekran yenileme oranına sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, bir saniye içerisinde ekranın 60 kere yenilenmesi anlamına gelir. Aslında, çoğu akıllı telefon bu standardı kullanıyor ve bu sayede hem daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyorlar hem de batarya ömrünü uzatıyorlar.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Benzeri Telefonlar

Xiaomi Redmi Note 9 Pro’ya benzer telefonlar arasında Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Redmi Note 10 Pro gibi modeller bulunmaktadır. Bu telefonlar benzer özelliklere sahip olup, benzer bir performans sunabilirler. Ancak, her telefonun kendi özellikleri ve performansı olduğunu unutmamak önemlidir.

Aşağıda Xiaomi Redmi Note 9 Pro’ya benzer telefonlar ve özelliklerini özetleyen bir tablo yer almaktadır:

Telefon Modeli İşlemci RAM Depolama Ekran Boyutu Ekran Çözünürlüğü Samsung Galaxy A51 Exynos 9611 4 GB / 6 GB 64 GB / 128 GB 6.5 inch 1080 x 2400 piksel Huawei P30 Lite Hisilicon Kirin 710 4 GB / 6 GB 128 GB 6.15 inch 1080 x 2312 piksel i̇Phone SE 2020 Apple A13 Bionic 3 GB 64 GB / 128 GB / 256 GB 4.7 inch 750 x 1334 piksel Redmi note 9 pro pubg kaç fps

Telefon Modeli İşlemci Ekran Boyutu Batarya Kapasitesi Xiaomi Redmi Note 9S Qualcomm Snapdragon 720G 6.67 inç 5020 mAh Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Qualcomm Snapdragon 720G 6.67 inç 5020 mAh Xiaomi Redmi Note 8 Pro Mediatek Helio G90T 6.53 inç 4500 mAh Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualcomm Snapdragon 732G 6.67 inç 5020 mAh Xiaomi Redmi Note 7 Pro Qualcomm Snapdragon 675 6.30 inç 4000 mAh Redmi note 9 pro pubg kaç fps

Kaynak: Wikipedia iphone se 2020

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Sonuç

Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun PUBG için iyi bir seçenek olup olmadığına dair sorunuza gelirsek; güçlü işlemcisi, geniş ekranı ve düzgün özellikleri ile PUBG ve benzeri oyunları oynamak için elverişli bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

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