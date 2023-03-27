Awox TV Kanal Ekleme: En İyi Yöntem 2023

Awox TV kanal ekleme, internet bağlantısı olan cihazlarla kullanılabilen popüler bir televizyon uygulamasıdır. Awox TV, yüzlerce farklı kanal sunar ve bu kanalların listesi sürekli olarak güncellenir. Ancak bazen, istediğiniz kanalı bulamayabilirsiniz veya listeye eklemek istediğiniz bir kanal olabilir. Bu durumda, Awox TV’nin “Kanal Ekle” özelliği size yardımcı olacaktır. Bu yazıda, Awox TV’ye manuel olarak kanal ekleme işlemini adım adım açıklayacağız.

Awox TV Kanal Ekleme

Awox TV Kanal Ekleme: En İyi Yöntem Manuel

Awox TV’nin kanal arama işlemi oldukça basittir ve aşağıdaki adımları takip ederek kolayca Awox TV kanal ekleme işlemini yapabilirsiniz:

Awox TV kumandasında “Menü” tuşuna basın. Eğer çanak anten ayarı varsa, “Çanak Anten Ayarı” seçeneğine tıklayın. Uydu listesinden “Türksat 42E” seçeneğini bulun. Sağ tuşa basarak sağ tarafa geçin. Diseqc 1.0 yazan yeri “LNB 1” olarak değiştirin. EPG Transponder (TP) kısmına girmek için “EPG” tuşuna basın. Frekans listesinden “12380 V 27500” frekansını bulup “OK” tuşuna basın. Eğer bu frekans listede yoksa, Awox TV kumandasından “Sarı” tuşuna basarak frekansı manuel olarak ekleyin ve “OK” tuşuna basın. Az önce eklediğiniz frekansı bulup “OK” tuşuna basarak seçin. Kumandanızda “Mavi” tuşuna basarak kanal aramasını başlatın.

Kanal arama işlemi birkaç dakika sürer ve tamamlandığında televizyonunuzda yeni kanallar görünür. Awox TV’nin kanal arama işlemi olmasına rağmen bazen 30 dakika da sürebilir ve Awox TV Kanal Ekleme sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Awox TV Kanal Ekleme: Otomatik

Awox TV’ye kanal ekleme işlemi manuel olarak yapılabileceği gibi, otomatik arama yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Bu yöntem oldukça basit ve herhangi bir ek bilgi girmenizi gerektirmez.

Aşağıdaki adımları takip ederek Awox TV’ye otomatik olarak kanal ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Awox TV kumandasında “Menü” tuşuna basın. “Kanal Listesi” seçeneğine tıklayın. “Otomatik Arama” seçeneğine tıklayın. Uydu listesinden “Türksat 42E” seçin. Sağ tuşa basarak sağ tarafa geçin. Diseqc 1.0 yazan yeri “LNB 1” olarak değiştirin. “Başlat” seçeneğine tıklayın ve kanal arama işlemini başlatın.

Bu işlem birkaç dakika sürebilir ve tamamlandığında Awox TV’nin kanal listesine yeni kanallar eklenmiş olur. Ancak, bu yöntemin dezavantajları da vardır. Otomatik arama işlemi sırasında yanlış frekanslar veya veri kaybı nedeniyle hatalar meydana gelebilir ve bazı kanallar listenize eklenmeyebilir.

Sonuç

Manuel olarak kanal ekleme işlemi, daha güvenli ve daha güvenilir bir seçenek olarak önerilir. Manuel olarak kanal eklemenin nasıl yapılacağını yukarıda belirttik, ancak tekrar hatırlatmak gerekirse, kanal adını doğru şekilde yazmak, URL adresini açıkça belirtmek ve kanal açıklaması veya logo URL’sini eklemek önemlidir. Bu yöntem, Awox TV’nin sürekli güncellenen kanal listesine kolayca yeni kanallar eklemenin en iyi yoludur.

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