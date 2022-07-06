Postegro Kaldırıldı mı?  Postegro Neden Açılmıyor?

Postegro kaldırıldı mı sorusu son zamanların en merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Uygulama üzerinde genel bir inceleme yapılacak olduğun zaman Instagram platformu üzerinde her ne kadar hesaplar gizli olsa bile yine de kullanıcılar anlık olarak gizli hesaplarda paylaşılan gönderilerden hikayelere, takip edilen kişilerden takipçilere kadar merak edilen her şey anlık olarak görülebiliyor. Özellikle Stalkerler tarafından bir hayli tercih edilen bir uygulamaya son zamanlarda erişilmiyor. İlk olarak bilinmesi gereken şey ülkemizde ve dünya genelinde yasak olan bir uygulamadır. Özel hayatı ihlal eden bir yapısı olmasından dolayı kullanılmasına izin verilmiyor.

Postegro Kaldırıldı mı?

Postegro Kaldırıldı mı?

Web postegro neden kapandı kısmında dikkat edilmesi gereken belirli detaylar ön plana çıkacak. Bu noktada yapılması gereken en önemli adım kişilerin çok dikkatli bir şekilde hareket etmesinden geçiyor. Uygulamanın ülkemizde yasal olmamasından ve Instagram kurucuları tarafından böyle bir uygulamanın yer almasına izin verilmiyor olmasından ötürü kapatılıyor.

Her ne kadar belirli aralıklar ile kapatılan bir yapısı olsa bile yine de Postegro kurucuları tarafından isim değişikliklerine ya da domain kısımlarına yer alan, alan adı değişikliklerine giderek kullanıcıların yeniden erişim elde etmelerine olanak sunuyor.

Fakat son bir yıllık süreç içerisinde Play Store üzerinden indirilebilen uygulamalar hem cihazlara indirilemiyor hem de web üzerinden erişim sağlanamıyor.

Postegro Neden Açılmıyor?

Postegro Neden Açılmıyor?

Postegro neden açılmıyor kısmında yasal bir işlem olmamasından ötürü yapılan denetlemelerin ardından kapatılan bir yapısı olduğunu bilmek gerekir. Yapılan her denetleme ardından kısa süre içerisinde uygulamalar kapatılıyor ve kişiler her ne kadar gizli hesaplara erişmek isteseler bile erişemiyorlar.

Bunun için de kendileri için alternatifler arıyorlar. Şu an birçok cihaza indirebilmek için APK seçenekleri yer alsa bile VPN gibi yapılar tercih edilerek web kısmına da erişimler sunulabiliyor.

Bu yüzden erişim sağlama düşüncesinde olan kişilerin belirli aralıklar ile uygulamalar açıldı mı açılmadı mı diye kontrol etmeleri ve ona göre tekrar giriş yapmaları gerekir.

Unutulmaması gereken en önemli şey Postegro kaldırıldı mı diye aramadan önce bunun yasal bir uygulama olmadığını bilmeleri gerekmektedir.

Postegro yeni site

Postegro kapandıktan sonra, uygulamayı kullananlar postegro nun yeni sitesini merak etmeye başlamıştır. Uzun bir süre postegro alternatifi bir site arayışına girseler de istedikleri gibi bir site bulamamışlardır. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan postegro ekibi tarafından tekrardan yeni bir adres ile site tekrar açılmıştır.

Bunun için stalkto-web.life adresini kullana bilir yada hemen altta yer alan sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

İnstagram gizli story bakma

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